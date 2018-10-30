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Darende'de minibüste yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Darende'de minibüste yangın

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Gürün ilçesinden, Malatya'nın Darende ilçe merkezine doğru giden Mustafa Ballıkaya yönetimindeki 58 EC 746 plakalı minibüs, Gümüşlüdere mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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