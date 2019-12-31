HABER
  4. Darfur'da kabileler çatıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Darfur'da kabileler çatıştı: 5 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 01:13 | Son Güncelleme

Darfur'da kabileler çatıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansının Batı Darfur eyaleti güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, iki kabile arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Diğer kabile mensuplarının da dahil olduğu ve silahların kullanıldığı kavganın büyümesi sonucu, iki taraftan toplam 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Polis, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını isterken, kamu ve özel mülkiyete zarar verilmemesi konusunda halkı uyardı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışma bölgesindeki tek hastanenin kapalı olduğunu, yaralı sayısının tespit edilemediğini bildirmişti.

- Bölgeye takviye birlikler sevk edildi

Sudan Egemenlik Konseyi, çatışmaların ardından bölgeye takviye askeri birliklerin gönderildiğini açıkladı.

Darfur'daki silahlı hareketlerle barış görüşmelerinin 24 saatliğine askıya alındığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili araştırma komisyonu kurulacağı kaydedildi.

Hükümetle silahlı hareketler, cumartesi günü, Darfur bölgesinin durumuyla ilgili özel bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Güney Sudan'ın ara buluculuğunda 10 Aralık'ta silahlı hareketlerle yeni müzakere turu başlamıştı.

BM raporlarına göre, Darfur bölgesinde, 2003'ten bu yana hükümet güçleriyle ayrılıkçı silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti, 2,5 milyon kişi yerlerinden edildi.

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Tarihi konak yerle bir oldu!Tarihi konak yerle bir oldu!
Milletvekili Özel’den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaretMilletvekili Özel’den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darfur kabile çatışması Sudan

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan mahalleli büyük korku yaşadı! Adana’da tarihi konak yerle bir oldu!

Tarihi konak yerle bir oldu!

Gece yarısı korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

İngiltere'de akılalmaz soygun! Yaklaşık 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Akılalmaz soygun! 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.