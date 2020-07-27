Darfur'daki Saldırıda 60'tan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan’ın Darfur bölgesinde bir köye düzenlenen saldırıda Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, Darfur’un batısındaki Masteri köyüne yapılan saldırıda evlerin yakıldığı, pazar yeri ve dükkanların yağmalandığı ve altyapının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Sudan hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadılar.

Pazar günü, Sudan güvenlik güçlerinin bölgeye takviye kuvvetler gönderdiği belirtiliyor.

Darfur’un güneyinde de Cumartesi günü gerçekleşen bir saldırıda en az 20 kişinin öldüğü 22 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Darfur’un kuzeyinde de artan şiddet olayları nedeniyle 13 Temmuz’da acil durum ilan edildiği belirtiliyor.

Sudan’ın Darfur bölgesinde 2003 yılında başlayan şiddet olayları nedeniyle BM verilerine göre bugüne dek 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sudan’ın devrik lideri hakkında da Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçları, insanlığa karşı suç ve soykırım suçlamasıyla dava açıldı.

Sudan’daki geçiş hükümeti, ülkedeki silahlı gruplarla Darfur bölgesinde barışın sağlanması amacıyla görüşmeler yürütüyor.

