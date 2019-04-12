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Dargeçit Belediye Başkanı AK Parti'li Aksoy göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Cüneyt Aksoy, mazbatasını alıp göreve başladı. KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddialara yanıt veren Aksoy, FETÖ kumpasıyla ihraç edilip, yapılan itiraz sonucu 14 Temmuz 2017'de yayımlanan başka bir KHK ile göreve iade edildiğini söyledi.

Dargeçit Belediye Başkanı AK Parti'li Aksoy göreve başladı

Nezir GÜNEŞ/DARGEÇİT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Mehmet Cüneyt Aksoy, mazbatasını alıp göreve başladı. KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddialara yanıt veren Aksoy, FETÖ kumpasıyla ihraç edilip, yapılan itiraz sonucu 14 Temmuz 2017'de yayımlanan başka bir KHK ile göreve iade edildiğini söyledi.
Dargeçit Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü iken 2016 yılında FETÖ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip, sonrasında hakkındaki suçlamalar asılsız çıkınca görevine iade edilen Mehmet Cüneyt Aksoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, çalıştığı belediyeye AK Parti'den başkan adayı oldu. Seçimi kazanıp belediye başkanı seçilen Aksoy, İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alıp göreve başladı.
Mehmet Cüneyt Aksoy, tüm Dargeçitli hemşehrilerine hizmet etmek üzere göreve geldiğini söyledi. Aksoy, hakkındaki, KHK kapsamında ihraç edilmesine rağmen mazbata aldığı yönünde iddialara da yanıt verdi. Mehmet Cüneyt Aksoy, Dargeçit Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı sırada, 22 Kasım 2016'da 29896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı KHK uyarınca kamu görevinden FETÖ kumpasıyla ihraç edildiğini söyledi. Aksoy, 23 Kasım'da Mardin İl OHAL Bürosu'na yaptığı itirazla 14 Temmuz 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı KHK ile görevine iade edildiğini ifade etti.

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