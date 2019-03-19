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Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sağ 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dargeçit ilçesinde alınan duyum üzerine Yumurtalı Mahallesi’nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlendi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sağ 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Dargeçit ilçesinde alınan duyum üzerine Yumurtalı Mahallesi’nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlendi. Operasyonda, Reber kod adlı Kasım Saptık isimli terörist ile birlikte 1 adet M-16, 1 adet el telsizi, 1 adet gece görüş gözlüğü ve 1 tabanca ele geçirildi. Çöken sığınak altında olduğu değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılırken, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

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