Dargeçit'te bir mağarada bulunan kemikler için soruşturma başlatıldı

"29 Mayıs 2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat etmiş, bunun üzerine başlatılan soruşturma üzerine 30.05.2020 tarihinde söz konusu alanda keşif yapılmıştır. Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir."

Mardin Valiliği'nden yapılan basın duyurusuna göre İrfan Yakut adında bir vatandaşın tarihi eser aramak amacıyla bölgede bulunan bir mağaranın içinde insan kafatası ve kemikleri bulduğu, aynı gün durumu Dargeçit Savcılığı'na ilettiği belirtildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında, Akyol Gülbiş Mahallesi sınırlarındaki bir mağarada Cuma günü insan kemikleri bulundu. Valilik, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gözaltına alınıp Dargeçit İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen köylülerden bir daha haber alınamadı. 2009'da ailelerin yeniden suç duyurusunda bulunması üzerine dosya yeniden açıldı ve soruşturmada yedi köylünün işkencede öldürüldüğü belirlendi.

Dargeçit'te iki öğretmenin PKK tarafından kaçırılarak öldürüldüğü haberi üzerine 30 Ekim 1995'te yapılan operasyonlarda üçü çocuk, sekiz kişi PKK'ye yardım-yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Ajans haberinde yer alan bilgiye göre, kemikleri bulan İrfan Yakut'un babası Yahya Yakut da 1993 yılında gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış.

Adsız'ın işaret ettiği dava ise kamuoyunda Dargeçit JİTEM Davası olarak biliniyor.

Adsız'ın açıklamasına yer veren ajansa göre İHD, kemiklerin 90'lı yıllarda faili meçhul cinayete kurban giden ve kaybedilenlere ait olduğu düşüncesinde.

Mezopotamya Haber Ajansı, İHD Mardin Şubesi başkanı Fevzi Adsız'ın mağarada yapılan keşfe katılmak istediğini ama buna izin verilmediğini iddia etti.

2012-2013'te yapılan kazılarda Mehmet Emin Aslan, Seyhan Doğan, Abdurrahman Olcay ve Abdurrahman Coşkun'a; 2015'te de Seyhan Doğan ve Nedim Akyön'e at olduğu iddia edilen kemikler bulundu. Üç köylünün kemikleri ise bulunamadı.

Söz konusu kayıplar için devam eden soruşturmanın iddianamesi 19 yıl sonra tamamlandı.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, dönemin Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire, Dargeçit Merkez Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutan Yardımcısı Haydar Topçam ve Uzman Çavuş Kerim Şahin hakkında taammüden öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

İHD Mardin Şubesi'nin itirazı nedeniyle ek iddianame hazırlandı ve soruşturma dosyasında yer alan ve dava dosyasına eklenmeyen 16 kişi de davaya eklendi.

Davanın iddianamesinde yer alan bir bilgiye göre gözaltına alınan köylülere yapılanlara karşı çıkan Uzman Çavuş Bilal Batırır'ın da, yapılanları ihbar edeceği korkusu üzerine komutanları Hurşit İmren ve Mehmet Tire tarafından kalorifer kazanında yakılarak öldürüldüğü öne sürülüyor.