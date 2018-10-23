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Dargeçit'te çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden, Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), sevk edildiği Diyarbakır'da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çorum nüfusuna kayıtlı olan şehit Muhammet Çoban için Mardin'de uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden, Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), sevk edildiği Diyarbakır'da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çorum nüfusuna kayıtlı olan şehit Muhammet Çoban için Mardin'de uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi.
Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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