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Dargeçit'te çatışma: 1'i ağır, 2 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır, 2 asker yaralandı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ile Batman'ın Gercüş ilçeleri arasında, 4 Ekim günü PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında bugün bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Helikopterle bölgeden alınan yaralı askerlerden biri Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan diğer asker ise Diyarbakır'a sevk edildi.
​Takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

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