Dargeçit'te çatışma: 1'i ağır, 2 asker yaralı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır, 2 asker yaralandı.
Mardin'in Dargeçit ile Batman'ın Gercüş ilçeleri arasında, 4 Ekim günü PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında bugün bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Helikopterle bölgeden alınan yaralı askerlerden biri Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan diğer asker ise Diyarbakır'a sevk edildi.
Takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.
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