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Dargeçit'te çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 3 asker yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

VALİLİK: TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

VALİLİK: TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ LİSTEDE
Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik saklandıkları mağaraya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde gri kateforide bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Mardin ili Dargeçit ilçesi Kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, 1 erkek terörist, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Reber' kod adlı, gri listede aranan 'Dilxwaz' kod adlı ve 'Rezzan' kod adlı 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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