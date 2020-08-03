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  4. Daria Kyryliuk: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ukraynalı mankenin darp edilmesine 'Kabul edilemez bir magandalık' diyerek tepki gösterdi

Daria Kyryliuk: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ukraynalı mankenin darp edilmesine 'Kabul edilemez bir magandalık' diyerek tepki gösterdi

03.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, tatil için gittiği Çeşme'deki "The Beach of Momo" isimli özel plajın güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü iddia etti. Momo yetkilileri, "Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşananlara tepki gösterdi.

Daria Kyryliuk: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ukraynalı mankenin darp edilmesine 'Kabul edilemez bir magandalık' diyerek tepki gösterdi

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, tatil için gittiği Çeşme'deki "The Beach of Momo" isimli özel plajın güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü iddia etti. Momo yetkilileri, "Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaşananlara "Kabul edilemez bir magandalık" diyerek tepki gösterdi.

Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram hesabında yayımladı.

Kyryliuk yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi; bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kızın (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

Momo: Güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yok

Bu açıklamanın ardından Momo yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır" denildi.

Bakan Ersoy: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz

Türkiye'de birçok kişi sosyal medyada Kyryliuk'a özür dileyip destek verirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayı kınadı.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1290251379194228738

Ersoy'un yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Engin Özoç da yaşananlara tepki gösterdi.

https://twitter.com/enginozkoc/status/1290214724974661633?s=20

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