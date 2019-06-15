Darıca'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.

Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını anlatan Sadullah Taşdemir isimli bir vatandaş, “Yağmur çok şiddetli bir şekilde başladı. Ben evden dışarı çıktığımda bir baktım buraların hepsi su dolmuş. Daha sonra bu sokağın tamamını su basmıştı. Burada bulunan marketin deposundan bir kişiyi çıkarttılar. Ama bir kişinin daha olduğunu söylediler. Deponun penceresini falan kırdılar arkadaşlar. Çocuk, orası boşaltılınca bir anda yukarı çıktı” dedi.

'ÇOCUK KAÇAMAYINCA DUVARIN ALTINDA KALMIŞ'

Suyun altında kalan kadını kurtaran Bekir Çakar ise o anları anlatarak, “Su geldi. marketin deposunun içine girdi. Daha sonra vatandaşlar suyu engellemek için çabaladı. İçeride olanların can güvenliğini sağlamaya çalıştık. İçeride 2 kişi varmış. Birisini kurtardılar. Su bastırınca duvar yıkılmış. Duvarın yıkılması ile içeri su dolmuş. Çocuk kaçamayınca duvarın altında kalmış. Suya düşünce o panikle kendisini bırakmış. Biz hemen camları kırdık. Suyun yüzeyinde olan büyük malzemeleri aldık. İtfaiyenin verdiği bir kanca ile bir malzemeyi çekerken, suyun altında kalan kadının kıyafetine takıldı. Çekince suyun yüzeyine çıktı. Hemen ambulansa bindirdik” diye konuştu. (DHA/İHA)

