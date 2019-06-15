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Darıca’da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ

Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 kadın çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Birsen Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü
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-Elif Urhal'ın çıkarılma anı
-Ambulansa taşınması
-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Erol POLAT / DARICA,(DHA)

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