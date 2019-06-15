Darıca’da sel sularının bastığı market deposunda mahsur kalan kadın öldü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan yoğun yağmur sonrası bir marketin bodrum katında mahsur kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir marketin bodrum katında bulunan depoda 2 kişi etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sonrasında sel suları sebebiyle mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKUT ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra vatandaşların yardımı ile mahsur kalan 2 kişi mahsur kaldığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadınlar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınların isimlerinin Elif Urhal ve Birsen A. olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Elif Urhal(36) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.