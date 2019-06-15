Darıca’da yoğun yağmur sel ve baskınlara neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan yoğun yağmur sonrası sel ve su baskınları oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yağış sonrası bir binanın zemininde suda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Darıca’da 14.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Sel sularının ev ve iş yerlerine dolduğu yağış sonrasında bazı vatandaşlar ise binalarda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ağaçların da devrildiği yağışta, binalarda mahsur kalanların ve baskın yaşanan alanlara çok sayıda itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi. Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir binanın zemininde 2 kişinin su baskınında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında mahsur kalan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yağış sonrasında ekipler gelen ihbarlara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına devam ediyor.