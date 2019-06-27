Darıca'daki sel mağdurlarına 800 bin liralık destek

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 15 Haziran'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin mağduriyetinin giderilmesi için 800 bin liralık destek sağlandı.

İlçedeki su baskını ve sel felaketi sonrası mağdur olanların başvuruları üzerine çalışma başlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Darıca Kriz Merkezi'nden heyet, yaptıkları incelemelerin ardından 222 evde hasar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 54 evin birinci derecede, 38 evin ikinci derecede, 30 evin üçüncü derecede, 25 evin dördüncü derecede, 75 evin ise beşinci derecede hasar gördüğü belirlendi. Ev ve eşyalarında hasar oluşanlar için Kaymakamlık ve Darıca Belediye Başkanlığı tarafından bakanlık nezdinde girişimde bulunularak, yardım talebinde bulunuldu.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Nurdoğan Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü temsilcileri, Darıca Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Tabak ile mahalle muhtarları ile bugün yapılan toplantıda; Afet Fonu ve Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Fonu'ndan toplam 800 bin liralık fon oluşturuldu.

Selden etkilenenlerin zararlarını karşılanması için katkıda bulunacaklarını belirten Kaymakam Ömer Karaman, fondaki 800 bin liranın bu sınıflandırmaya göre dağıtılacağını söyledi. Karaman, hakkaniyetli ödeme yapacaklarını belirterek, "Darıca Belediye Başkanı'mız Muzaffer Bıyık yoğun çaba harcadı. Yapılan görüşmelerde, Afet Fonu'ndan 500 bin TL geldi. Biz de Darıca Kaymakamlığı olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı'mızdan bu miktara 300 bin TL. ekleyerek bunu 800 bin TL yaptık. Bu parayı şimdi ağır hasar gören ve az zarar gören vatandaşlar arasında hakkaniyetli olarak dağıtacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



