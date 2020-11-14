Dario Fo'nun Kürtçe’ye Çevrilen Eserine Bir Yasak Daha

Daha önce İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından ‘PKK Propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle yasaklanan Dario Fo'nun Kürtçe’ye ‘Bê rû’ isimiyle uyarlanan tiyatro oyunu bu kez Şanlıurfa’da yasaklandı.

Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo'nun “Klakson, Borazanlar ve Bırtlar”ın Kürtçe’ye ‘Bê rû’ adıyla uyarlanan eseri bugün Şanlıurfa’da sahnelenecekti. Bağımsız bir kumpanya olan Teatra Jiyana Nu (Yeni Yaşam Tiyatrosu) sanatçıları oyun için yola çıktı. Uçağın kalkmasına bir saat kala oyunun yasaklandığı bilgisi geldi. Bunun üzerine sanatçılar, dekorlarını uçaktan indirerek, evlerine döndü.

Yasağın ardından tiyatro grubu, oyunu sahnelemeleri için Şanlıurfa Barosu tarafından kente davet edildi. Ancak bu kez de Şanlıurfa Valiliği oyunun gösterimini yasakladı. Üç yıl boyunca Türkiye'nin birçok kentinde sahnelenen oyun, son olarak İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde, sahneye konmadan dört saat önce yasaklandı. 39 yıllık oyununun Kürtçe versiyonunun yasaklanmasına gerekçe olarak ‘PKK propagandası’ gösterildi. Şanlıurfa Valiliği ise Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın yasak kararından sonra başlatılan soruşturmayı gerekçe gösterdi.