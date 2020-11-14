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Dario Fo'nun Kürtçe’ye Çevrilen Eserine Bir Yasak Daha

14.11.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Dario Fo'nun Kürtçe’ye Çevrilen Eserine Bir Yasak Daha

Daha önce İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından ‘PKK Propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle yasaklanan Dario Fo'nun Kürtçe’ye ‘Bê rû’ isimiyle uyarlanan tiyatro oyunu bu kez Şanlıurfa’da yasaklandı

Daha önce İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından ‘PKK Propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle yasaklanan Dario Fo'nun Kürtçe’ye ‘Bê rû’ isimiyle uyarlanan tiyatro oyunu bu kez Şanlıurfa’da yasaklandı.

Nobel ödüllü İtalyan oyun yazarı Dario Fo'nun “Klakson, Borazanlar ve Bırtlar”ın Kürtçe’ye ‘Bê rû’ adıyla uyarlanan eseri bugün Şanlıurfa’da sahnelenecekti. Bağımsız bir kumpanya olan Teatra Jiyana Nu (Yeni Yaşam Tiyatrosu) sanatçıları oyun için yola çıktı. Uçağın kalkmasına bir saat kala oyunun yasaklandığı bilgisi geldi. Bunun üzerine sanatçılar, dekorlarını uçaktan indirerek, evlerine döndü.

Yasağın ardından tiyatro grubu, oyunu sahnelemeleri için Şanlıurfa Barosu tarafından kente davet edildi. Ancak bu kez de Şanlıurfa Valiliği oyunun gösterimini yasakladı. Üç yıl boyunca Türkiye'nin birçok kentinde sahnelenen oyun, son olarak İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde, sahneye konmadan dört saat önce yasaklandı. 39 yıllık oyununun Kürtçe versiyonunun yasaklanmasına gerekçe olarak ‘PKK propagandası’ gösterildi. Şanlıurfa Valiliği ise Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın yasak kararından sonra başlatılan soruşturmayı gerekçe gösterdi.

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, sanatçılar hakkındaki soruşturmanın yasağa gerekçe olamayacağını söyledi. Kararın iptali için dava açacaklarını söyleyen Öncel, “3 yıldır Türkiye'de oynanan bir oyunun sırf Kürtçe oynadığı için iddialara konu olmasını manidar buluyorum. Şanlıurfa Valisinin bölge insanı olması hasebiyle, bu talihsiz kararın alınmasındaki katkısını merak ediyorum. Eğer oyuncular hakkında herhangi bir soruşturma var ise bu tiyatro oyununun yasaklanmasını gerektirmez. Tiyatro oyununun yasaklanmasının tamamen keyfi ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Biz de baro olarak Pazartesi veya Salı günü kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açacağız. Aslında sözün bittiği yer. Kültür Bakanlığı'ndan onaylı bir oyun, gerekli izinler alınmış, Türkiye'de yıllardır oynanan bir oyun, devlet tiyatrolarında sahnelenmiş. Kürtçe sahnelendiği için yasaklandığını düşünüyoruz” dedi.

Oyunun yönetmeni Nazmi Karaman da yasağa anlam veremediğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Karaman, “Akıl sır erdirmek imkansız. İlk defa oyun oynasak tamam diyeceğiz ama 3 yıldır oynadığımız bir oyun. Söyledikleri gibi bir şey değil. Keşke gelip izleselerdi. Onlar da bu hukuksuzca davranışlarından vazgeçerlerdi. 25 yıldır tiyatro sanatçısıyım, sanat yapıyorum, ilk defa bu kadar gereksiz bir şekilde bu uygulama ile yüz yüze kalıyoruz. Sözün bittiği yer. Ne his ettiğimizi biz de bilmiyoruz, bir anlam veremiyoruz” diye konuştu

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