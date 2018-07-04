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Darısı Başımıza 1. yeni bölüm: İlk bölümde neler olacak? (Darısı Başımıza konusu ve oyuncuları)

DİZİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza ilk bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarına gelecek. Evlilik arifesindeki Öykü, gönlünü Ozan'a kaptırıyor. Annesi ise herşeyden habersiz düğün hazırlıkları içinde telaşlı ama bir o kadar sevinçli. Öykü'nün ablası bu olayda tarafsız bölge konumunda olayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Darısı Başımıza ilk bölümü fragmanı ve özeti haberimizde. Peki Darısı Başımıza konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Darısı Başımıza hakkında detaylı bilgiler

Darısı Başımıza 1. yeni bölüm: İlk bölümde neler olacak? (Darısı Başımıza konusu ve oyuncuları)

Darısı Başımıza 1. bölümü ile bu akşam Show TV'de izleyici ile buluyor. Yaz ekranlarında romantik komedi hikayesi ile ekrana gelecek olan Darısı Başımıza ilk bölümde neler olacak? Darısı Başımıza ilk bölümde Öykü, Cem ile evlilik için gün sayıldığı bir zamanda gönlünü Ozan'a kaptırıyor. Ablası Rüya, olayı sezinlediği için Öykü'yü sorgulamaya başlıyor. Anne Zerrin ise uzun zamandır hayalini kurduğu düğünün telaşında. Ama düğün gecesi kötü bir süpriz kapıdadır. Darısı Başımıza ilk bölüm fragmanı ve özeti ile Darısı Başımıza konusu - oyuncuları haberimizde.

DARISI BAŞIMIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve tanıtımlarıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza’ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Ozan (Ozan Dolunay) sahilde dans eden Öykü’nün (Elif Doğan) güzelliğiyle büyülenirken, ikilinin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Öykü gözyaşları içinde Cem’le (Özgün Karaman) evlenemeyeceğini söylerken, Canan (Nergis Kumbasar) ve Zerrin (Devrim Yakut) karşı karşıya geliyor. Öykü’nün, ablası Rüya’nın (Açelya Topaloğlu) “Cem’i seviyor musun?” sorusu karşısında yaşadığı kararsızlık dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

DARISI BAŞIMIZA KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

Ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Ama ne mümkün! Büyük kızı Rüya (Açelya Topaloğlu), eski bir oyuncuya platonik aşık, başını kaldırıp da çevresindeki taliplerine dönüp baktığı görülmemiş. Küçük oğlu Serkan (Burak Can) anasının kuzusu, kolay kolay evden gitmeyeceği belli. Ortanca kızı Öykü (Elif Doğan) ise yurtdışında, işinde gücünde, kariyerinde...

Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur. Dört gözle dünürleriyle tanışacağı günü bekleyen Zerrin’i kız isteme gününde kötü bir sürpriz bekliyor. Aksoy ve Arslansoy aileleri karşı karşıya geliyor ve eski defterler bir bir açılıyor. Sadece Zerrin değil, Öykü ve Rüya da bu karşılaşmadan nasibini alıyorlar. Ortalık birbirine girmişken bu curcunadan geriye bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha kalıyor.

“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.

OYUNCU KADROSU

Darısı Başımıza oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı yer alıyor.

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