Darısı Başımıza 2. son bölüm izle: Öykü, Ozan'ı tersliyor! (Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Darısı Başımıza 2. son bölümü ile dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Son bölüm sonrasında Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un paylaştığı başarılı dizi Darısı Başımıza, yayınlandığı ilk haftadan hemen reytingte ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Darısı Başımıza son bölümde Öykü'nün aldığı karar herkesi şaşırttı. Fakat Cem, Öykü'yü aldatmaya devam ettiği Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanında Ozan'ın Öykü'ye sorduğu soru ve aldığı cevap dikkatleri çekiyor. İşte Darısı Başımıza 2. son bölümü ve 3. yeni bölüm fragmanı...

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir anda Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü bayıldı ve isteme merasimi ertelendi. Ne yapıp ne edip Öykü’yle en kısa sürede evlenmek isteyen Cem, Aksoyları evine yemeğe davet etti. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için ise oklar Öykü’ye döndü. Merter ve Rüya, oteldeki gizemli adamı bulmak için plan yaptı. İzmir’deki adamın Ozan olduğunu anlayan Rüya büyük bir şok yaşadı. Ozan ise karar vermişti, en yakın zamanda Öykü’yü Cem’den ayıracaktı. Ozan’ın tehdidiyle Öykü gözyaşlarına hakim olamadı. Cem’le en kısa sürede evlenmek isteyen Öykü, başta Ozan olmak üzere herkesi şaşırttı.