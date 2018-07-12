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Darısı Başımıza 2. son bölüm izle: Öykü, Ozan'ı tersliyor! (Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza 2. son bölümü dün akşam Show TV ekranlarında ilgiyle izlendi. Son bölüm sonrasında Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un yer aldığı Darısı Başımıza son bölümde Öykü verdiği kararla herkesi şaşırttı. Darısı Başımıza yeni bölüm fragmanında Öykü ile Ozan arasında geçen sözlü düelllo ise merak uyandırdı. İşte Darısı Başımıza 2. son bölümü ve Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı...

Darısı Başımıza 2. son bölüm izle: Öykü, Ozan'ı tersliyor! (Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Darısı Başımıza 2. son bölümü ile dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Son bölüm sonrasında Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un paylaştığı başarılı dizi Darısı Başımıza, yayınlandığı ilk haftadan hemen reytingte ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Darısı Başımıza son bölümde Öykü'nün aldığı karar herkesi şaşırttı. Fakat Cem, Öykü'yü aldatmaya devam ettiği Darısı Başımıza 3. yeni bölüm fragmanında Ozan'ın Öykü'ye sorduğu soru ve aldığı cevap dikkatleri çekiyor. İşte Darısı Başımıza 2. son bölümü ve 3. yeni bölüm fragmanı...

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde Ozan’ı beklemediği bir anda Cem’in üvey abisi olarak karşısında gören Öykü bayıldı ve isteme merasimi ertelendi. Ne yapıp ne edip Öykü’yle en kısa sürede evlenmek isteyen Cem, Aksoyları evine yemeğe davet etti. Öfkesiyle suçlayacak birilerini arayan Ozan için ise oklar Öykü’ye döndü. Merter ve Rüya, oteldeki gizemli adamı bulmak için plan yaptı. İzmir’deki adamın Ozan olduğunu anlayan Rüya büyük bir şok yaşadı. Ozan ise karar vermişti, en yakın zamanda Öykü’yü Cem’den ayıracaktı. Ozan’ın tehdidiyle Öykü gözyaşlarına hakim olamadı. Cem’le en kısa sürede evlenmek isteyen Öykü, başta Ozan olmak üzere herkesi şaşırttı.

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜM İZLE

DARISI BAŞIMIZA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin bu akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Darısı Başımıza’nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Zerrin’in babasının defterini Canan’dan istediği tanıtımda Rüya, Öykü’nün ilişkisini kurtarmak için yanlışlıkla Cem’i sakatlıyor. Ozan’ın Öykü’ye “Sen bana rağmen Cem’le evlenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?” demesiyle Öykü’nün kararlılığı görülüyor. Cem beklemediği bir anda Öykü’nün yanına gelmesiyle büyük bir telaşa kapılıyor. Öykü’nün aldatıldığını öğrenip öğrenemeyeceği merakla bekleniyor.


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