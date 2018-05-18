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Darısı Başımıza dizisinin konusu nedir? Darısı Başımıza oyuncu kadrosu belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2018 23:34 | Son Güncelleme

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat’ın oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın oyuncu kadrosu belli oldu. İşte Darısı Başımıza dizisinin konusu ve oyuncuları

Darısı Başımıza dizisinin konusu nedir? Darısı Başımıza oyuncu kadrosu belli oldu!

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat’ın oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın oyuncu kadrosu belli oldu.

DARISI BAŞIMIZA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimlerine İzmir’de başlanan dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

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DARISI BAŞIMIZA DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Ama ne mümkün! Büyük kızı Rüya (Açelya Topaloğlu), eski bir oyuncuya platonik aşık, başını kaldırıp da çevresindeki taliplerine dönüp baktığı görülmemiş. Küçük oğlu Serkan (Burak Can) anasının kuzusu, kolay kolay evden gitmeyeceği belli. Ortanca kızı Öykü (Elif Doğan) ise yurtdışında, işinde gücünde, kariyerinde...

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Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur. Dört gözle dünürleriyle tanışacağı günü bekleyen Zerrin’i kız isteme gününde kötü bir sürpriz bekliyor. Aksoy ve Arslansoy aileleri karşı karşıya geliyor ve eski defterler bir bir açılıyor. Sadece Zerrin değil, Öykü ve Rüya da bu karşılaşmadan nasibini alıyorlar. Ortalık birbirine girmişken bu curcunadan geriye bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha kalıyor.

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