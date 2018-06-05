SPOR

Dark Passage yeni kadrosunu duyurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 05.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

Dark Passage Yaz Mevsimi kadrosunu duyurdu!

Dark Passage yeni kadrosunu duyurdu!

Şampiyonluk Ligi'nin iddialı ekiplerinden Dark Passage, resmi sosyal medya mecralarından 2018 yaz mevsimi kadrosunu duyurdu.

Üst koridorda, daha önce HWA gaming ve Team Aurora formaları da giyen Uğur" Panky" Taş bu sene Dark Passage için forma giyecek. Ormanda, daha önce Kongdoo Monster, MiraGe Gaming ve DAMWON Gaming takımlarında mücadele eden Kim “Crush” Jun-seo görev alacak, orta koridorda ise takımın kazandığı ilk kış mevsimi finali kadrosunda da yer alan Team Turquality, Beşiktaş eSports takımlarında ve son olarak yükselme liginde şampiyonluğa ulaşıp slotunu Bursaspor Esports’a devreden Macro Maniacs’da mücadele eden Serkan”LongB” Ülkücü yer alacak. Alt koridorda ise yine daha önce Kore’de, Virtuoso Gaming ve APK Prince takımlarında mücadele etmiş Moon “Route” Geom-su ile son olarak Team Cappadocia’da görev almış Gürsu “Kairos” Kömürcü ikilisi yer alacak.


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Darkpassage LoL esporhaberleri mynetespor

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