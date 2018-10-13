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Darksiders 3 genişleyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Darksiders 3 için 2 farklı indirilebilir içeriğin geleceği açıklandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Darksiders 3 genişleyecek

THQ Nordic ve Gunfire Games işbirliğiyle geliştirilen Darksiders 3 önümüzdeki Kasım ayında raflardaki yerini almış olacak. Serinin 3. oyununda mahşerin dört atlısından biri olan Fury’i kontrol edeceğiz.

Serinin diğer oyunlarını oynayanların da bileceği üzere ilk oyunda War, ikinci oyunda ise Death’i kontrol etmiştik. Şimdi ise sıra Fury’e geldi. Muhtemelen ileride gelecek olan 4. oyunla birlikte seri tamamlanmış olacaktır.

Darksiders 3, daha önce de duyurulduğu üzere 27 Kasım’da raflardaki yerini almış olacak. PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan yapım Standart Edition, Deluxe Edition ve Blades & Whip Edition olmak üzere 3 farklı paket halinde raflardaki yerini almış olacak.

THQ Nordic tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunun Deluxe Edition ya da Blades & Whip Edition sürümlerini satın alanlar, sonradan yayınlanacak olan The Crucible ve Keepers of the Void paketlerine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Oyunun standart sürümünü satın alanlar ise bu indirilebilir DLC paketleri için ekstra ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Hem The Crucible, hem de Keepers of the Void paketleri, Fury’i yeni maceralara, yeni bulmacalara sürükleyecek. Ayrıca bu ek paketler, yeni zırhlar ve yeni silahlar kazanmak isteyenler için de güzel fırsatlar sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Darksiders oyun

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