Darksiders 3 incelemelerde fena çuvalladı!

Darksiders serisinin yeni oyunu geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini almıştı. Gunfire Games ve Nordic Games işbirliğiyle geliştirilen oyun için ambargo süresinin dolmasıyla birlikte hazırlanan incelemeler de yayınlandı.
Darksiders 3 inceleme puanlarına baktığımızda, son derece geniş bir makas aralığıyla karşılaşıyoruz. Oyuna 90 puan veren mecra da var, 20 puan verende.
Ortalamaya baktığımızda ise Darksiders 3 inceleme puanının 70 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse, bu uzun süredir beklenen bir oyun için bariz hayal kırıklığı. Aşağıdan Darksiders 3 inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.
Niche Gamer 90
God is a Geek 90
Areajugones 90
Gadgets 360 90
The Games Machine 87
Hobby Consolas 85
Spaziogames 85
Gamersky 82
Shacknews 80
Windows Central 80
Game Informer 80
Destructoid 80
GamingBolt 80
Digitally Downloaded 80
Softpedia 75
PlayStation Universe 75
Merlin’in Kazanı 74
TechRaptor 70
IGN 70
PC Invasion 70
GamesRadar+ 70
Press Start 70
RPG Site 70
TheSixthAxis 70
Worth Playing 70
GameMAG 70
Critical Hit 60
Push Square 60
Daily Mirror 60
AusGamers 58
Stevivor 50
VideoGamer 50
Game Revolution 40
GameSpot 40
Game Rant 20
Okuyucu Yorumları 0 yorum