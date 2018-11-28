Darksiders 3 incelemelerde fena çuvalladı!

Darksiders serisinin yeni oyunu geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini almıştı. Gunfire Games ve Nordic Games işbirliğiyle geliştirilen oyun için ambargo süresinin dolmasıyla birlikte hazırlanan incelemeler de yayınlandı.

Darksiders 3 inceleme puanlarına baktığımızda, son derece geniş bir makas aralığıyla karşılaşıyoruz. Oyuna 90 puan veren mecra da var, 20 puan verende.

Ortalamaya baktığımızda ise Darksiders 3 inceleme puanının 70 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse, bu uzun süredir beklenen bir oyun için bariz hayal kırıklığı. Aşağıdan Darksiders 3 inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.

Niche Gamer 90

God is a Geek 90

Areajugones 90

Gadgets 360 90

The Games Machine 87

Hobby Consolas 85

Spaziogames 85

Gamersky 82

Shacknews 80

Windows Central 80

Game Informer 80

Destructoid 80

GamingBolt 80

Digitally Downloaded 80

Softpedia 75

PlayStation Universe 75

Merlin’in Kazanı 74

TechRaptor 70

IGN 70

PC Invasion 70

GamesRadar+ 70

Press Start 70

RPG Site 70

TheSixthAxis 70

Worth Playing 70

GameMAG 70

Critical Hit 60

Push Square 60

Daily Mirror 60

AusGamers 58

Stevivor 50

VideoGamer 50

Game Revolution 40

GameSpot 40

Game Rant 20

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