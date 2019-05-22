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Darp eden sevgilisinin iş yerini kundakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadın, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü sevgilisinin iş yerinin camını kırıp yakıcı madde atarak yakmaya çalıştı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kadın, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü sevgilisinin iş yerinin camını kırıp yakıcı madde atarak yakmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiğ köfte dükkanı bulunan Serkan Ö. (23) bir süre önce Yıldız G. (32) ile sevgili oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde kıskançlık yüzünden Serkan Ö. sevgilisi Yıldız G.’yi Meydan Mahallesi’ndeki evinde darp etti. Buna sinirlenen Yıldız G. dün sabah Serkan Ö.’nün Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iş yerine geldi. İş yerinin ara sokağa bakan camını kıran Yıldız G. içeri yakıcı bir madde attı. Olanları gören vatandaşlar hemen müdahale ederek iş yerinin yanmasının önüne geçti. Vatandaşlar bir taraftan da kadını yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis genç kadını gözaltına aldı.
Olayın tanığı ve kadına müdahale eden mahalle sakini Sinan Akagündüz, kadının sabah saatlerinde geldiğini, bir süre gezdikten sonra camı kırıp iş yerini yakmaya çalıştığını, bunun üzerine müdahale ettiğini söyledi. Gözaltına alınan kadından sevgilisi şikayetçi olmadı. İş yerinde polisler inceleme yaptı. Çok az maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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