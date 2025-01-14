Darp ederek sokak ortasında kaçırmaya çalıştılar, mahalleli ne bulduysa fırlattı... Esenyurt'ta dehşet anları!

Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü, görenleri dehşete düşürdü. Arabayla bir mahalleye gelen bir grup maganda, sokakta bulunan bir genci kaçırmak istedi. Genci bir süre darp eden magandalar, daha sonrasında ise zorla araca bindirip kaçırmak istedi.

MAHALLELİ ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI

Bağrışları duyan mahalleli ise hemen evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıktı. Gencin kaçırılmasına engel olmaya çalışan mahalleli, eline ne geçtikçe 3 kişilik grubun üzerine fırlatmaya başladı.

MAGANDALAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Üzerlerine yağan eşyaları gören magandalar ise şaşkına döndü.

Bir süre daha genci darp eden grup, bir süre sonra genci bırakarak arabalarına binip uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir başka mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY SONRASI BİR DE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Öte yandan genci sokak ortasında önce kaçırmaya çalışıp sonra darp eden magandalar olaydan sonra sosyal medyadan “Adamı s...r demedik mi şaşkın” yazılı bu fotoğrafı paylaştı.