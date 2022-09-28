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  4. Darp edildi, bayıldı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti! Kahreden ayrıntı... Aradan daha 1 hafta geçmiş

Darp edildi, bayıldı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti! Kahreden ayrıntı... Aradan daha 1 hafta geçmiş

28.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen acı olayda darp edildikten sonra bayılan Çağrı Aktaş, taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Otopsinin ardından sabah morgdan alınan Çağrı Aktaş'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aktaş'ın, 1 hafta önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı.

Darp edildi, bayıldı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti! Kahreden ayrıntı... Aradan daha 1 hafta geçmiş

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Tartıştığı kişiler tarafından darbedilen Çağrı Aktaş, yol ortasında baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olası başka kazaya karşı yolda önlem aldı. İncelemenin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ü. ise polis merkezine götürüldü.

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1 HAFTA ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Otopsinin ardından sabah morgdan alınan Çağrı Aktaş'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aktaş'ın, 1 hafta önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı.

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(DHA)

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antalya
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