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  4. Darp edildikten 5 gün sonra öldü! Kocaeli'de öğretmenin ölümündeki korkunç şüphe!

Darp edildikten 5 gün sonra öldü! Kocaeli'de öğretmenin ölümündeki korkunç şüphe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 19:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otopark nedeniyle tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre öğretmenin kalp krizi geçirerek öldüğü öğrenildi.

Darp edildikten 5 gün sonra öldü! Kocaeli'de öğretmenin ölümündeki korkunç şüphe!

Edinilen bilgilere göre, Ömer Eraslan (61) 31 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda kurban kesmek için gittiği İzmit ilçesine Bağlı Akpınar Mahallesi’ndeki kesimhanede araç park yeri nedeni ile tartıştığı vatandaşlar tarafından zincir ile darp edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Eraslan’ın kaldırıldığı hastanede kafasına çok sayıda dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Eraslan, olaydan 5 gün sonra 4 Ağustos tarihinde gece saatlerinde fenalaştı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Eraslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

İzmit ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olduğu öğrenilen Eraslan’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Eraslan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Yapılan işlemlerinin ardından Eraslan’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kuruçeşme Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eraslan’ın cenazesi, Hatipoğlu Mezarlığında toprağa verildi.

ÇOCUKLARI RAPOR SONUCUNU BEKLİYOR

Öte yandan, Eraslan’ın ölüm nedeninin adli tıp sonuçlarının açıklanması ile belli olacağı öğrenildi. Eraslan’ın çocukları ise babalarının ölümünün darp edilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair bir kanıt olmadığını, raporla birlikte gerçeğin ortaya çıkacağını söylediler. (İHA)

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