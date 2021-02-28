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Darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 engelli adamın cenazesi yakınları tarafından alındı

28.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Antalya’da evinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yüzde 90 engelli kişinin cenazesi, kardeşi ve yakınları tarafından morgdan alındı.Olay, 19 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da evinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yüzde 90 engelli kişinin cenazesi, kardeşi ve yakınları tarafından morgdan alındı.
Olay, 19 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), ailenin çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara’yı (20) darp etti. Durumu ağır olan yüzde 90 engelli Mümün Kara, olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Y. ile oğlu A.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mümün Kara’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli N.Y. ile A.Y. yeniden gözaltına alındı.

Baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı baba N.Y. nitelikli yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti
Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Mümün Kara ise olaydan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna Kara’nın yakınları cenazeyi almaya geldi. Otopsisi tamamlanan Mümün Kara’nın cenazesi kardeşi Abdurrahman Kara ve yakınları tarafından teslim alındı.
Kara’nın cenazesi, Kepez ilçesi Habipler Mezarlığına defnedilecek.

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