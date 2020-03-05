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Darp edildiler, paraları alındı ama vazgeçmiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 07:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü yakınlarında deniz kenarındaki zeytinlik arazide bekleyen göçmenler Yunanistan tarafından darp edilip paraları alınmasına rağmen vazgeçmiyorlar. Soğuk havaya rağmen aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 50 kişilik sığınmacı grup, şişme bot temin edip Yunanistan'a geçmek için bekliyor.

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında göçmen hareketliliği artarak devam ediyor. Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin sert müdahaleleri nedeniyle can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından denize açılmalarına izin verilmeyen sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar.

YUNAN POLİSİ DÖVDÜ, PARALARINI ALDI, SINIR DIŞI ETTİ

1 hafta önce Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiğini söyleyen 25 yaşındaki sığınmacı Rıza, Yunan polisinin telefon ve parasını elinden aldığını ardından sınır dışı edildiklerini belirtti. İki gün önce Dikili'ye geldiklerini ifade eden Rıza, "Ayarladıkları botun gelmesi ile birlikte tekrar Yunanistan'a geçmeyi planlıyoruz" dedi. Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen göçmenlerden Hüseyin ise, arkadaşı ile birlikte Yunanistan'a geçiş yaptığını Yunan polislerinin kendilerine iyi davranmadığını söyleyerek "Bizi dövdüler, paralarımızı alıp bizi geri gönderdiler. Dikili'de botun gelmesini bekliyoruz. Bot geldiğinde Yunanistan'a geçeceğiz." diyerek sözlerini şöyle tamamladı.

YUNAN POLİSİNE VE SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR

Gece karanlığının çökmesi ile birlikte sınırın diğer tarafına geçmek için amansız bekleyişlerine devam eden 13 yaşındaki Susan ise, çok zor durumda olduklarını ifade etti. Susan, "7 kardeşiz, babamız yok. İstanbul'da da yaşayamıyoruz. Ayakkabımız yok. Zor durumdayız. Bu yüzden karşıya geçmek istiyoruz" diye konuştu. 6 aylık kızı ile birlikte Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir diğer mülteci olan Yalda, 6 aylık bebeğiyle hem soğuk havaya hem de Yunan polisine karşı direniyor. 2 gündür soğuk havada arazide ateş yakarak beklediklerini belirten Yalda, şartların kendileri açısından çok zor olduğunu söyledi.

(İHA)

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