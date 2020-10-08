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Darp edilen Avukat Arık: "Şehir eşkıyalarına boyun eğmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kayseri Barosu avukatlarından Av.

Darp edilen Avukat Arık: "Şehir eşkıyalarına boyun eğmeyeceğiz"

Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mahmut Seydi Arık, boşanma davasında müvekkilinin kocasının yakınları tarafından darp edildi. Olayın ardından açıklamada bulunan Arık, "Bu davanın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Şehir eşkıyalarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Avukat Mahmut Seydi Arık ve müvekkili Sibel T., boşanma davasına katılmak için 4. Aile Mahkemesi duruşma salonu önünde hazır bulundu. Bu sırada müvekkilinin kocası Ercan T.’nin yakınları, Avukat Arık’a saldırdı. Darp edilen Arık’ın burnu kırılırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Darp edilen Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Arık, "Bugün yaşadığım olay yalnızca tarafıma düzenlenen bir saldırı değil avukatlara ve savunma makamına yönelen genel saldırı halinin bir tezahürüdür. Her türlü haksızlığa ve adaletsizliğe karşı kanımız pahasına verdiğimiz mücadelemizi bütün vandallıklara rağmen sürdüreceğiz. Bugün tarafıma yönelen bu şiddet eylemi aslında yalnızca bana ve avukatlık mesleğine değil temsil ettiğim kadın müvekkilimin şahsında bütün kadınlara yönelen bir eylemdir. Biz; her şeye rağmen kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bizi susturmak istiyorlar, susmayacağız, durdurmak istiyorlar, durmayacağız. Gerekirse öleceğiz ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bilindiği üzere yargı görevini ifa ederken hakim ve savcılarla aynı statüdeyiz. Bu yaşanan şiddet olayı neticesinde gerekli makamlardan ricamız avukatlara ve yargı mensuplarına olan şiddet sonucu verilecek cezanın daha ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Davanın peşini bırakmayacağını ve şehir eşkıyalarına boyun eğmeyeceklerini sözlerine ekleyen Arık; "Bir boşanma davasında kadın müdafiliği yapmaktayım. Karşı tarafın kardeşi müvekkil tanıklarımdan birini sıkıştırırken müdahale ettim. Müvekkilime hakaret ve tehditlerle tanıklık yapmaması için telkinde bulunuyorlardı. Bu sırada tanığıma baskı yapmayın diyerek olaya müdahale oldum, tanığımın kolundan çekerek duruşma salonunun önüne doğru gelmekteydim. Bu esnada erkek tarafının kardeşi benim üzerime yürüdü. Benim ona söylediğim sadece şuydu; ’Adliyenin içerisinde avukat mı döveceksiniz’ şeklinde beyanda bulundum. Bunu der demez küfürlerle burnumun üzerine kafasıyla vurdu. Yapılan muayenede burnumda kırık olduğu belirlendi. Sonuna kadar almış olduğum davayı sürdüreceğim. Bu davanın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Şehir eşkıyalarına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Darp edilen Avukat Arık:

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