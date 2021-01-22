Darp edilen gazi isyan etti: Bana bu reva görülmemeli

Kepez ilçesinde yaşayan evli gazi Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari’nin Dağlıca bölgesindeki patlamada ağır yaralandı. GATA’da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Pınar Koç ile hayatını birleştiren Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak’ta bir apartmanın 3. katına taşındı.

GAZİ'YE TEHDİT

Koç, geçtiğimiz salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu baba oğul L.Y. ve Z.Y.’ye, asansörde yük taşındığı zaman bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisi dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Uyarısının ardından otomobiline binerek giden Koç’un telefonunu Z.Y. aradı ve cihazı babası L.Y.’ye verdi. Baba L.Y. ise iddiaya göre gazi Koç’a, "Kafanı kırarım senin" dedi. Bu konuşmaları telefonun hoparlörü açık olduğu için yönetici M.E. de duydu. Konuşmanın ardından Gökhan Koç, apartmanın önüne gelirken, kendisini gören Z.Y., “Taşıdık da ne oldu asansörün de senin de” diyerek, ardından küfretti. Durumu hemen 112’ye bildiren Koç, görevliye, gazi ve engelli olduğunu söyledi. Bunun üzerine L.Y., Koç’a, “Gaziliğine mi güveniyorsun, yazık senin gibi gaziye, bana mı gazi oldun” dedi. Z.Y. ise Koç’a, “Tadilatı da durduracağım, senin burayı da yıktıracağım, sen de rahat oturamayacaksın” dedi. Tartışmanın olduğu yere gelen gazinin eşi Pınar Koç’u baba oğul çekiştirdi. Koç, eşine zarar verilmesin diye araya girdiğinde Z.Y. tarafından kapüşonu çekilerek yere düşürüldü. Ayakları protez olduğu için yere düşen Koç’un yüzüne Z.Y. dizi ile vururken, baba L.Y. de gazi Koç’u yerde sürükledi. Polisin olay yerine gelmesiyle daha fazla darp edilmekten kurtulan Gökhan Koç, sağlık raporu alarak baba oğul hakkında şikayette bulundu.

Dizleri yaralı, parmağının ve dişinin biri kırık olan Gökhan Koç, elinde olay anında kırılan gözlüğü ile adliyeye gelip savcılığa şikayette bulundu. Ardından koluna giren eşi Pınar Koç ile açıklama yapan Gökhan Koç’a gazi arkadaşları da destek verdi.