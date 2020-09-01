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Darp edilen Ireland Baldwin olaydan sonra ilk kez plaja gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Karantina sonrası bulduğu her fırsatı Malibu plajında değerlendiren model Ireland Baldwin, geçtiğimiz hafta darp edilmişti. Olaydan sonra bir süre evinden çıkmayan Baldwin, önceki gün sahilde görüntülendi.

Darp edilen Ireland Baldwin olaydan sonra ilk kez plaja gitti

Model Ireland Baldwin, geçtiğimiz günlerde bir saldırıya uğramıştı. Bu nedenle bir süredir evden çıkmayan Baldwin, günler sonra ilk kez şarkıcı sevgilisi Corey Harper ile birlikte sahile indi.

24 yaşındaki model, erkek arkadaşı ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Baldwin, bir ara Harper sörf yaparken sevgilisini videoya çekerken objektiflere takıldı.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta darp edilen Ireland Baldwin, yüzündeki morlukları ve yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

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Baldwin, sevenlerini her zamankinden daha çok dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Model, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Dün akşam üzeri saatlerinde uyuşturucu etkisinde bir kadının saldırısına uğradım. Umutsuz bir şekilde para arıyordu" şeklinde anlatmıştı.

Ireland Baldwin, kadının kendisini darp ettikten sonra eşyalarını da alıp kaçtığını söyleyerek, söz konusu kişinin olay yerinden uzaklaşmasına, onu aracında bekleyen eşinin yardım ettiğini belirtmişti.

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Olayın Malibu'nun neresinde gerçekleştiğini söyleyemeyen Baldwin, polisin durumu çözdüğünü ifade etmişti.

Baldwin, bu tarz olayların sıklıkla yaşandığını hatırlatarak koronavirüs yüzünden birçok kişinin işsiz kaldığını ve bu nedenle paraya ihtiyacı olan bazı insanların bu tür davranışlar sergilediğini anlatmıştı.

Ireland Baldwin'in bu zamanlarda herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini de hatırlatmıştı.

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