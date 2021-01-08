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Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı

08.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da kayıp kızını aramak için gittiği bir evde anne ve iki kızı tarafından darp edilen engelli kadın saçını yoldan topladı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kayıp kızını aramak için gittiği bir evde anne ve iki kızı tarafından darp edilen engelli kadın saçını yoldan topladı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Y.Y.(14) adlı kız çocuğu kayboldu. Anne Derya Durukan (35) kızını aramaya başladı. Kız çocuğunun en son Y.K. (16) ve E.K. (17) isimli kız kardeşler ile görüldüğünü ve bu kişiler tarafından Şakirpaşa Mahallesi’nde bir erkeğe satıldığı öne sürüldü. Bunu öğrenen anne kızını bulmak için kız kardeşlerinin evine gitti. Eve giden Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve anneye kızının nerede olduğunu sordu. Kız çocukları Y.Y.’nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli genç kadın kızının iki kız tarafından Şakirpaşa’da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu bunun doğru olup olmadığını sordu. Engelli kadın bu soruyu sorunca kız çocuklarıyla arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki kız çocuğunun annesi Dilek D. de (43) katılınca kavga çıktı. İki kız çocuğu ve anne engelli kadını darp etti. Kız çocukları kadının saçını yolup yere fırlattı. Araya engelli kadının kocasının girmesiyle kavga sonlandırıldı. Bu arada engelli kadın polise arayarak darp edildiğini söyleyip şikayetçi oldu.

Saçları yola saçıldı
Bu arada, genç kadın yolunan saçlarını polis gelince evin önüne gelip topladı. Genç kadın anne ve kızdan şikayetçi olduğunu kızını aradığını üstüne bir de darp edildiğini söyledi. Bu şikayet üzerine polis anne ve iki kız çocuğunu polis merkezine götürdü. Kız çocukları basın mensuplarının "neden kadının saçını yoldunuz" sorusu üzerine "hak etti, kaşındı yaptık" diye cevap verdi.
Olayı görüntüleyen basın mensupları da anneanne ve dede tarafından saldırıya uğradı. Polis merkezine götürülen anne ve iki kız çocuğu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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