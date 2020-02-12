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Kadir Şeker'in tahliye talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 18:52 | Son Güncelleme

Konya'da sevgilisini darp eden kişiyi, engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Kadir Şeker'in (20) tahliye talebi reddedildi.

Kadir Şeker'in tahliye talebi reddedildi

Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği, avukatlarının Şeker hakkındaki tutuklama kararına yaptığı itirazı inceledi.

Hakimlik, polis tutanakları, mevcut delil durumu ve Adli Tıp raporunu da göz önünde bulundurarak Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Genci bir süre kovaladığı ve darp ettiği ileri sürülen Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
heybe yavrucuğum sana ne ne hali varsa görsün kendine yazık ettin
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