HABER

DARP EDİLEN UBER SÜRÜCÜSÜNE DESTEK EYLEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 02:25 | Son Güncelleme

Uber sürücülerinden oluşan bir grup, taksi sürücülerinin bir Uber sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla Atatürk Havaalanı yakınlarında eylem gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)
Uber sürücülerinden oluşan bir grup, taksi sürücülerinin bir Uber sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla Atatürk Havaalanı yakınlarında eylem gerçekleştirdi. İddiaya göre; akşam saatlerinde Cemal Ulutürk isimli Uber sürücüsü Esenyurt'tan yolcu aldıktan sonra bir grup taksi sürücüsü tarafından durduruldu. Bir süre tartıştıktan sonra ellerinde sopa ve bıçak olan kişler Ulutürk'ü darp etti. Ulutürk polisi aradıktan sonra yoluna devam etti. Takip edildiğini gören Uber sürücüsü Atatürk Havalimanın'da polise sığındı. Burada ifade verdiği sırada diğer Uber sürücüleri Ulutürk'e destek için havalimanı yakınlarında araçlarıyla birlikte toplandı. Uber sürücülerinin araçlarını kaldırıma park etmesiyle Havalimanı Caddesi'nde trafik oluştu.

"HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso "Yine bu gece yine bir taksi saldırısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada yaklaşık binin üzerinde Uber sürücüsü var. Arkadaşlarına destek olmak için geldiler. Kendini bilmez birkaç taksici yaptığı olayı bütün taksi camiasına mal etmeyeceğim. Ancak burada çok ciddi bir sıkıntı var. Devletin emniyet güçlerinin güvenliği sağlamasını hiçe sayan bir grup var. Bize yapılan saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor. Biz bir kez daha buraya geldik devletimizin polisine sığındık, biz her zaman polise sığınmaya devam edeceğiz, hiç bir zaman bizi bu olayların içine çekecekler, biz kalitemizi koruyarak İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz şiddet uygulayan bir grup taksici esnafını devletimize havale ediyoruz. Bugün bin kişi yarın on bin kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

"BİR TANESİNİN ELİNDE BIÇAK VARDI"
Taksi sürücüleri tarafından darp edildiğini söyleyen Cumal Ulutürk, "Ben yolcumu aldıktan sonra bir tanesi eliyle durdurdu beni, 'ne oluyor' falan dedi, ben yoluma devam ettim ileride yolu daraltmaya başladı, yine durdum. Hayırdır dedim, arkamdakileri görmedim 5 taksi sürücüsü daha vardı arkamda, bir anda aracından indi sopa ile saldırdı. Bir tanesinin elinde bıçak vardı. Sonrasında polisi aradım. Saldırdılar bana, telefonum yere düştü polis ile konuşamadım. Yolda polis göremeyince en güvenli yer havalimanı, dedim havalimanına sığındım" diye konuştu.

Bir uber sürücüsü Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso'ya "Esenyurt bölgesinde bütün arkadaşlarımız tehdit ediliyor. Bunu artık biz çözüme kavuşturmak istiyoruz. Biz Uber olarak birbirimizin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Biz buraya onun için geldik. Yarın Ahmet'in Mehmet'in başına bir şey gelmesin diye geldik" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Uber araçlarından görüntü
-Toplanan kalabalıktan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Uber sürücülerinin Dernek başkanına yaşadıkları şikayetleri anlatması
-Basın açıklaması
-Darp edilen Cemal Ulutürk'ten açıklama
-Genel ve Detaylar

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyorKöpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Pazar yerini kana buladılar! Çok sayıda gözaltı var!

Burdur'un Bucak ilçesi diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Bir ilçe diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.