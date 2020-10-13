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Darp edilen Ukraynalı genç kızı kurtarmak isterken bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Adana’da bir kafede köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışmada darp edilen Ukrayna uyruklu genç kızı kurtarmak isteyen genç, 4 yerinden bıçaklandı.

Adana’da bir kafede köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışmada darp edilen Ukrayna uyruklu genç kızı kurtarmak isteyen genç, 4 yerinden bıçaklandı. Bıçaklanan Halil İbrahim Yalçın, “İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi. Adam beni bıçaklayıp, tehditler savurup kaçtı. Şikayetçiyiz” derken, darp edilen genç kız ise şikayetçi olduğunu söyledi.
Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Pazar günü Beyazevler Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Adana’da yaşayan Ukrayna vatandaşı Daria Khristinets (25), köpeği Daisy’i gezdirdikten sonra kafede oturdu. Bu sırada kafenin üstünde bulunan apartmanda oturan, isminin Ulaş ve İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi, aşağı inerek Daria ile köpeğinin havlaması yüzünden tartışmaya başladı.
Bu sırada ise Daria, ‘Sana toplum içinde benimle böyle konuşma hakkını kim veriyor? Özür dile’ dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerineyse Ulaş isimli şahıs Daria’yı darp etmeye başladı. Kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada genç kızın darp edildiğini gören 25 yaşındaki Halil İbrahim Yalçın da olaya müdahale etti.
İddiaya göre, genç kızı yumruklayan şahıs 33 CVA 13 plakalı otomobilinden bıçak alıp Halil İbrahim’i sol bacak ve sol kolundan 4 kere bıçaklayıp otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, tedavi edildikten sonra kendisini bıçaklayan kişi hakkında şikayetçi oldu. Kaçan kişi hala bulunamazken Halil İbrahim Yalçın, zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.

"Şikayetçiyim"
Olay anını tercüman aracılığıyla İHA muhabirine anlatan Daria Khristinets, “Arkadaşımla kafede otururken o gelen kişi köpeğimin havlaması nedeniyle bana ters ters cümleler kullandı. Bende benimle böyle konuşma diyerek uyardım. Ardından tartışma devam etti ve adam eliyle saçımı tutup beni yere doğru itti. Çok fazla tartışma oldu. Kafede oturan başka bir kişi bana yardımcı oldu. Ardından kavga ettiğim adam arabasına gidip bıçak aldı. Beni kurtarmaya çalışan adamla kavga etmeye başlayıp o kişiyi bıçakladı. Daha sonra da adam arabasına binip kaçtı. Poliste bütün bilgiler var. Yapanın kim olduğu poliste belli. Şikayetçiyim sonuna kadar” diye konuştu.

“Adam hala firar, şikayetçiyiz”
Bıçaklanan Halil İbrahim Yalçın ise kadının hakaret üzerine önce adama tokat attığını belirterek, “Adam gözümüzün önünde kadını yumruklamaya başladı. Biz olayı ayırdığımızda ise arabasından bıçak çıkartıp beni bıçakladı 4 yerimden. Daha sonra da arabasına binip kaçtı. İlk bana bıçak sapladı gözüm kararıp yere düşünce yerde de bıçaklamaya devam etti. Arkasına da tehditler savurup kaçtı. Arkadaşlarım bıçağın önüne atlayamadı ancak o gidince hemen müdahale ettiler bana. Adam hala firar, bulunamadı. Şikayetçiyiz” dedi.

“İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi”
Kadına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Yalçın, “Tekil olarak bir yere kadar mücadele edebiliriz. Toplumsal mücadele vermemiz gerekiyor. O yüzden birlik olduktan sonra bu tarz olayların önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Şikayetçiyiz, sonuna kadar bu olayın arkasında duracağız. İkinci bir Kadir Şeker vakası kesinlikle meydana gelebilirdi” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, olaydan hemen sonra Daria’nın cep telefonuyla yaptığı çekimlerde de, bıçaklayan kişinin önce tehditler savurduğu ardından aracına binip gittiği görüldü.

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