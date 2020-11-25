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  4. Darp edilip cinsel tacize uğrayan banka müdürü: Yaşadığım şehri değiştirdim

Darp edilip cinsel tacize uğrayan banka müdürü: Yaşadığım şehri değiştirdim

25.11.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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Aydın Kuşadası'nda, yumruklu saldırıya uğrayıp taciz edilen banka müdürü Pelin Yarmacı, Serdar Günay'a kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduklarını ve kararı bir üst mahkemeye götüreceklerini belirtti. Yarmacı, "Günay'ın attığı yumruklar nedeniyle burnum kırıldı. Hala tedaviye devam ediyorum. Başıma gelenlerden sonra yaşadığım şehri değiştirdim." dedi.

Aydın Kuşadası'ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay'ın saldırısına uğradı. Yarmacı'yı darp edip, taciz eden Günay, içinde kişisel eşyaları bulunan çantasını da gasp edip kaçtı. Günay, olaydan kısa süre sonra polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı hakkında, 'Kasten yaralama ve yağma' ile 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Söke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen davanın karar duruşmasında Serdar Günay'ın tahliye talebi mahkeme heyetince reddedildi. Hakim, Günay'ı 'yağma ve nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Pelin Yarmacı ise verilen karar ile ilgili olarak konuştu.

'YAŞADIĞIM ŞEHRİ DEĞİŞTİRDİM'

Başına gelen olayı hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Pelin Yarmacı, "Öncelikle mahkeme süreci boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hakimin verdiği 12 yıl 4 aylık hapis cezası ile adalet bir nebze de olsa yerini bulmuş oldu. Ancak kararı bir üst mahkemeye götüreceğiz. Çünkü hakimin kasten yaralama suçundan verdiği 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk. Serdar Günay'ın attığı yumruklar nedeniyle burnum kırıldı. Hala tedaviye devam ediyorum. Başıma gelenlerden sonra yaşadığım şehri değiştirdim. En büyük temennim cezanın caydırıcı olması" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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