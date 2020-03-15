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  4. Darp edilmeyi hazmedemedi evden silahını alıp lokali kan gölüne çevirdi

Darp edilmeyi hazmedemedi evden silahını alıp lokali kan gölüne çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 03:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir lokalde oyun oynanırken gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran ve ardından darp edilen şahıs, darp sonrası lokalden ayrıldıktan sonra silahıyla geri dönerek kendisini darp eden kişiyi vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Muhittin Erener Mahallesi 1637/17 sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi.

İddiaya göre, Şahin O., ve Burhan Bahar isimli şahıs lokalde oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar, Şahin O’yu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Şahin O’nun Burhan Bahar’ın uyarısına tepki göstermesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bahar, Şahin O.’yu darp etti.

LOKALİ TERK EDİP SİLAHIYLA TEKRAR DÖNDÜ

Yaşanılan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra tabanca ile geri döndü. Lokalin içerisine giren Şahin O., tabanca ile Bahar’a ateş etti. Açılan ateşin ardından Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. ise olayın ardından lokalden hızla çıkarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının ardından lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Bahar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekipleri lokali kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Burhan Bahar’ın öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından olay sonrası kaçan Şahin O.’nun yakalanması için çalışma başlatılırken, Bahar’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bayraklı silahlı saldırı

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