Darp ettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar

Mersin’in Mut ilçesinde, darp ettikleri gencin çalıştığı lokantaya rastgele ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 20:30 sıralarında, Geçimli Mahallesi, Alahan mevkisinde faaliyet gösteren et lokantasında, R.S.Ş. (18) ve Ü.Ş. (21) isimli şahıslar, S.S. (18) isimli şahsı darp etti. Darp edilen şahsın işletme içerisine kaçtığı esnada R.S.Ş. isimli şahıs, aracında bulunan av tüfeği ile lokantanın çatısına ve lokantanın yanında bulunan N.G (56) isimli şahsa ait kahvaltı salonunun camlarına rastgele ateş etti.

Et lokantası sahibi A.K. (33) tüfekten çıkan saçmalarla sağ elinden yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheliler R.S.Ş ve Ü.Ş. jandarma tarafından yakalandı.

Karakolda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli R.S.Ş tutuklanarak Silifke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ü.Ş. isimli şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

