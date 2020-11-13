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  4. Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

Darp ettikleri şahsı alıkoyan 12 kişi gözaltına alındı

13.11.2020 20:32 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişiyi darp ederek zorla alıkoydukları öne sürülen 12 kişi Burdur’un Yeşilova ilçesinde ve Korkuteli’nde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçe merkezi Çayırlı Camii civarında bir şahsın araca zorla bindirildiğini öğrenen Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu araştırma kapsamında M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y isimli şahısların S.Y isimli şahsı araca zorla bindirerek Yeşilova’da bir barakada alıkoydukları bilgisine ulaştı Eve yapılan operasyonda AY, KY, MD, GB, YE, MY isimli şahıslar yakalanarak S.Y.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişiyi darp ederek zorla alıkoydukları öne sürülen 12 kişi Burdur’un Yeşilova ilçesinde ve Korkuteli’nde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçe merkezi Çayırlı Camii civarında bir şahsın araca zorla bindirildiğini öğrenen Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu araştırma kapsamında M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y isimli şahısların S.Y isimli şahsı araca zorla bindirerek Yeşilova’da bir barakada alıkoydukları bilgisine ulaştı Eve yapılan operasyonda AY, KY, MD, GB, YE, MY isimli şahıslar yakalanarak S.Y. isimli şahıs kurtarıldı.
Polis ekiplerinin araştırma sonucunda şahısların arasındaki konunun tarihi eser ticareti olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan ve tarihi eser olduğu düşünülen vazo, sikke ve silah ele geçirildi. M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y, AY, K.Y, M.D, G.B, Y.E, M.Y, S.Y. isimli şahıslar gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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