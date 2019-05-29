HABER

Darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Bülent T.

Darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi serbest kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bülent T. (27) daha önce tanıştığı S.D. (24) isimli kadın ile İzmit Otogarı’nda buluştu. Otele doğru yürümeye başlayan ikiliyi H.E. (27) arkadan takip etti. Yürüyerek otel önüne gelen ikiliyi takip eden H.E.’nin işaret vermesinin ardından plakası belirlenemeyen otomobil otel önüne geldi. S.T. (28), M.Y.T. (26), H.E. (27), Y.İ.E. (26) isimli şahıslar ve S.D. isimli kadın tarafından Bülent T. zorla gelen otomobile bindirildi. Arabanın içinde darp edilen Bülent T.’nin üzerinden para çıkmayınca şüpheliler yaklaşık 2 bin değerindeki telefonunu gasp edip kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısların kimlikleri tespit edildi. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bir ikamete düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen S.D., S.T., M.Y.T., H.E., Y.İ.E. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. İşlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların 5’inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi serbest kaldı

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Çaldığı elektrikli motosiklet ve bisikletleri parçalayarak satan zanlı tutuklandıÇaldığı elektrikli motosiklet ve bisikletleri parçalayarak satan zanlı tutuklandı
Ambulansa çarparak ölüme neden olan TIR şoförüne 3 yıl 9 ay hapisAmbulansa çarparak ölüme neden olan TIR şoförüne 3 yıl 9 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.