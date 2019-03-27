Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Eskişehir’de, broşür dağıtan 3 kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğurulgazi Mahallesi’nde "Merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy istemesi" iddiasıyla el broşürü dağıtan 3 gencin kaçırılıp, ardından darp edilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde D.Ç.F., T.G. ve B.K.K. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen D.Ç.F., T.G. ve B.K.K. serbest bırakıldı.

