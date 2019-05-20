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Darp intikamını otomobilden aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Antalya’da galericilik yapan kişi, bir yakınının alacağı otomobil pazarlığını bozduğu iddiasıyla satıcının adamları tarafından otomobile alınıp darp edildi.

Antalya’da galericilik yapan kişi, bir yakınının alacağı otomobil pazarlığını bozduğu iddiasıyla satıcının adamları tarafından otomobile alınıp darp edildi. Galericinin ağzını yüzünü kanlar içinde gören yakınları ise karşı tarafa ait otomobile taş ve demir sopalarla zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, 4545 Sokak üzerinde meydana geldi. Galericilik işi ile uğraşan ve bir yakınının alacağı otomobile aracılık eden M.A., karşı tarafın dolandırıcı olduğundan şüphelenip, iddiaya göre alışverişin yapılmasını engelledi. M.A.’nın bu hareketini duyan karşı taraf, ticaret yapma bahanesiyle bir otomobile aldıkları M.A.’nın ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra darp etti. Ağzı yüzü kanlar içinde kalan M.A., iş yerine yakın bir sokakta indirildi. M.A.’nın halini gören yakınları ise sinirini karşı tarafın park halindeki otomobilinden çıkardı. Kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler taş ve demir sopalarla otomobili kullanılamaz hale getirdi. Kuru sıkı tabancayla havaya ateş de edilen olayda, şüpheliler siyah bir otomobille olay yerinden kaçtı. M.A.’nın hastanede tedavisi yapılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Sürekli araca küfrediyorlardı"
Olayı gören Batuhan Okumuş, “Bu araç park halinde duruyordu. Siyah bir araba geldi, içinden 3 kişi çıktı. Ellerinde demir çubuklarla araca saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadık. Küfür ederek vuruyorlardı. Şahsa değil sürekli araca küfrediyorlardı. Bir el silah sesi de geldi. 4 -5 kişi daha sonra siyah bir araca binip kaçtı” dedi.

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