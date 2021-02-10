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Darp ve cep telefonu gaspına 4 gözaltı

10.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Darp ve cep telefonu gaspına 4 gözaltı

Samsun’da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Samsun’da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. kendisini darp eden mahalleden tanıdıkları kişilerin cep telefonunu gasp ettiklerini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Darp sonucu yaralanan E.T. hastanede tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili S.A., Y.D., Y.G. ve S.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen 4 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., Y.D., Y.G. ve S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darp ve cep telefonu gaspına 4 gözaltı

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