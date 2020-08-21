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DARPA'nın it dalaşında kazanan insan değil yapay zeka oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

ABD ordusunun ARGE merkezi olarak nitelendirilen DARPA, yapay zeka ile insanı it dalaşında karşı karşıya getirdi. Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka, F-16 pilotunu üst üste yenmeyi başardı.

DARPA'nın it dalaşında kazanan insan değil yapay zeka oldu!

Yapay zeka geleceğimizi şekillendirecek yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Kimileri yapay zekaya 'buyursun gelsin' diyerek sıcak bakarken, kimileri ise 'her şeyimizi ele geçirecekler' diyerek yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken, ABD ordusunun araştırma ve geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA, çok ilginç bir testi başarıyla sonuçlandırdı. Üstelik bu testten zaferle ayrılan bir yapay zekaydı.

YAPAY ZEKA İT DALAŞINDA F-16 PİLOTUNU YENDİ

DARPA, bir it dalaşı simülasyonu hazırlayarak F-16 pilotu ile heron sistemleri için geliştirilen yapay zekayı karşı karşıya getirdi. Engadget'ın haberine göre, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda kazanan taraf hiç değişmedi. Yapay zeka 5 karşılaşmanın hepsinden zaferle ayrıldı. F-16 pilotu olan insan ise mücadelelerin hiçbirini kazanamadı.

yapay zeka it dalaşı

Yapay zekanın askeri alanlarda da kullanıldığı bilinen bir gerçek. Hatta günümüzde yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerle birlikte insansız savaş uçağının üretimi dahi konuşulmaya başlandı. DARPA'nın gerçekleştirdiği test de yapay zekanın uçarken neler yapabileceğinin en büyük delili.

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