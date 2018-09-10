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Dart okuyla adamı alnından vuran küçük çocuk

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde küçük çocuk, dart oku ile adamı alnından vurdu.

Balonları patlatmak için eline dart okunu alan ufaklık aceleci davranınca adamı vurdu. Alnından vurulan adamın o anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
dart Çocuk

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