Dart okuyla adamı alnından vuran küçük çocuk

Balonları patlatmak için eline dart okunu alan ufaklık aceleci davranınca adamı vurdu. Alnından vurulan adamın o anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum