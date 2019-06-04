Darülaceze, bayram coşkusunu ziyaretçileriyle yaşadı

Darülaceze sakinleri bayramın ilk gününde gelen ziyaretçilerle bayram coşkusunu yaşadı. Darülacaze’nin bahçesinde toplanan yaşlılar ve ziyaretçiler saz çalıp şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.

Darülaceze Huzurevi’nde sabah erken saatlerden itibaren bayram hazırlığı yapıldı. Darülaceze sakinleri bayramlıklarını giyerek, bahçede gelecek olan ziyaretçilerini beklediler. Meraklı gözlerle ziyaretçi bekleyen yaşlıların kimi mutlu bir gün geçirirken kimi de yollarını gözledikleri akrabaları gelmeyince buruk bir bayram geçirdi. Ziyaretçiler yaşlılarla yakından ilgilenerek gün boyu sohbet ederek, onların sıkıntılarını dinledi. Bahçede toplanan yaşlılar ise saz çalıp, şarkı söyleyerek ziyarete gelen vatandaşları doyasıya eğlendirdi.

“Gelmezse bir hayal kırıklığına uğrarım”

Gözünü açıp kapatmadan 20 seneyi geçirdiğini ifade eden Füsun Kaslak, “Çok güzel geçiyor. Ben yalnız bir insanım. Ailem de burası oldu. Çok mutlu geçiyor. 20 senedir buradayım. Gözümü açıp kapatmadan 20 seneyi geçirdim. Torunum yok ki. Daha iyi olmaması. Gelmezse bir hayal kırıklığına uğrarım. Allah böyle istemiş böyle olmuş. Ziyaret etmek isteyenlere sevgilerimi gönderiyorum. İnsana en güzel gelen şey; huzur, sağlık ve sıhhat. Allah daha nice bayramlara böyle girmemizi nasip etsin” dedi.