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Darülaceze sakinleri oylarını kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı.  Darülaceze sakini yaklaşık 400 kişi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı.

Darülaceze sakinleri oylarını kullandı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı.
Darülaceze sakini yaklaşık 400 kişi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu. Oy kullanma işinin sorun olmadan devam ettiğini belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Darülaceze'de gayet güzel, heyecanlı bir seçim oluyor. Burada 500'e yakın kalanlar var. Bunlardan 400'e yakını oy kullanmaktadır. 2 sandık kuruldu. Gayet ciddi, düzenli ve planlı bir şekilde seçim devam ediyor. Her seçimden daha güzel bir seçim atmosferi yaşanıyor. Oy verme noktasında engelli, yatalak olanları refakatçiler getirip oy vermelerine yardımcı oluyor. Burada görevlendirilmiş 60 elemanımız var. Emniyetin görevlendirmiş olduğu elemanlar var. Her seçim burada disiplinli bir şekilde oluyor" dedi.
(FOTOĞRAF)

Darülaceze sakinleri oylarını kullandıDarülaceze sakinleri oylarını kullandıDarülaceze sakinleri oylarını kullandıDarülaceze sakinleri oylarını kullandı

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