Darülaceze sakinlerinden Mehmetçiğe selam

Dün akşam televizyonda bin kilometrekarelik bir alanın teröristlerden temizlendiğini duyduğunu aktaran Bartınlı, "Çok sevindim. Sonuna kadar devam etsinler. İnşallah askerlerimiz zaferle dönecektir. Artık analar ağlamasın. Bebekler yetim, öksüz kalmasın. Genç gelinlerin eşi ölmesin." dedi.

Darülaceze'de 13 aydır yaşayan 75 yaşındaki Gülşen Bartınlı, harekatı desteklediğini ve daha evvel başlaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

7'den 70'e birçok vatandaşın Kuran'ı Kerim okuyarak, dua ederek, evlerine bayrak asarak manevi destek verdiği harekata bir destek de Darülaceze sakinlerinden geldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara "şefkat yuvası" olan Darülaceze'de yaşamlarını sürdüren sakinler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin zaferi için dua ediyor.

Operasyondaki Mehmetçiklere başarılar dileyen Bartınlı, "Onların tatlı yanaklarından öpüyorum. Allah güç kuvvet versin. Onlar benim torunlarım. Her namaz kıldıktan sonra kuzucuklarım için dua ediyorum. Eğer beni de cepheye alırlarsa seve seve, koşa koşa giderim. Onlara moral vermek, güzel yemekler yapmak için giderim." diye konuştu.

Kurum sakinlerden Ali Karcı da operasyondaki askerlere başarı dileklerini ileterek, "Zafer bizimdir. Geri dönmek yok. Teröristler kahrolsun. Bütün askerlerimize selam olsun." açıklamasını yaptı.

- "Türk milleti olarak askerimizin yanındayız"

Sakinlerden 65 yaşındaki Aytekin Kavukçu ise operasyonda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına şu şekilde seslendi:

"Erinden, erbaşından en yüksek rütbeli subayına kadar orada sıcak bölgede kahramanca, cansiperane bir şekilde mücadele ediyorlar. Terör yuvalarının ve nifak tohumlarının üzerine üzerine gidiyorlar. Bütün terör odaklarını yerle yeksan edeceklerine, kurutacaklarına, ortadan kaldıracaklarına bütün kalbimle inanıyoruz. Allah yardımcıları olsun, işlerini kolaylaştırsın. Türk milleti olarak askerimizin yanındayız, destekliyoruz. Tek bir yumruk olarak bütün benliğimizle onlarla beraberiz. Kalbimiz onlarla atıyor. Askerimizle iftihar ediyoruz, onur duyuyoruz."