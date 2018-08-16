Darülaceze sakinlerine aktivite dolu bir yaşam sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde, 2014'ten 2018 yılının ilk 6 ayı arasındaki zaman diliminde, çeşitli alanlarda 3 bin 866 organizasyon düzenledi. Belediyeden alınan bilgiye göre, Sağlık Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı 46 bin metrekaresi kapalı 151 bin metrekare alanda bulunan bin kişi kapasiteli Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde kalanlara yönelik çalışmalar büyük bir ciddiyetle sürdürülüyor. Darülaceze Müdürlüğü, hizmet verdiği bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşaması, sosyalleşebilmesi, yaşlanma hızlarının geciktirilmesi amacıyla her hafta çeşitli aktiviteler düzenlerken, eğitim faaliyetleri ve aktiviteleriyle yaşlı hizmetlerinde Türkiye'ye rehber oluyor. Bu kapsamda sosyal bakım ve hizmetler alanında uzman personel gözetiminde; kumsal gezilerinden doğa yürüyüşlerine, piknik ve kahvaltı organizasyonlarından 3D sinema gösterimine, müzik koro çalışmaları ve kurum içi özel gün kutlamalarından şehirlerarası kültür sanat gezilerine kadar çok geniş yelpazede aktivite gerçekleştiriliyor.

2018'in ilk aylarından bugüne kadar Çanakkale, İzmir, Antalya, Kapadokya, Denizli, Konya illerine gezi organize eden Darülaceze Müdürlüğü, eylül ayında Antalya'ya yönelik bir gezi daha tertip edecek. Müdürlük, 2014'ten bugüne kadar 539'u 2018 yılına ait olmak üzere 3 bin 866 sosyal sosyal, kültürel ve eğitim organizasyonu düzenledi. - Ergoterapi çalışmalarından 620 kişi faydalandı Darülaceze Müdürlüğü, gerçekleştirdiği sosyal aktivitelerin yanı sıra sakinlerin sahip oldukları zihin ve gönül potansiyelinin açığa çıkmak, toplumsal yaşamda etkin rol almalarını sağlamak ve sosyal bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ergoterapi (sağlığı ve refahı geliştiren anlamlı aktiviteler) çalışmalarını da yapıyor. Bu kapsamda Darülaceze sakinlerine; resim, müzik, örgü, ahşap boyama, takı tasarımı, seramik, şiş örgü ve hobi bahçesi gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Eğitim dönemlerinin sonunda sakinlerin yaptığı çalışmalar, çeşitli organizasyonlarda sergilenerek sakinlerin üretkenlikleri artırılıyor. 2018 yılında 104 darülaceze sakininin iştirak ettiği ergoterapi çalışmalarından 2014 senesinden günümüze 620 kişi faydalandı.