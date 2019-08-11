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Darülaceze'de bayram sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze sakinlerinin ve çalışanlarının bayramını kutladı

İSTANBUL (AA) - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze sakinleri ve çalışanlarını ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Okmeydanı'ndaki Darülaceze sakinleri ve çalışanları bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Cebeci, bazen insanların 'Nerede o eski bayramlar' diye iç geçirdiklerini söyledi. Cebeci, "Ancak, ben 68 yaşındayım, 60 seneden bu yana hatırlıyorum bayramları. 60 sene önce yokluk, sefalet vardı. Şimdi her şeye sahibiz. Kimsenin elbisesi, pantolonu yırtık değil. Eskiden fakirlerin pantolonu yırtılırdı, şimdi ise zenginlerin, moda öyleymiş." ifadelerini kullandı.

Günümüz şartalarında imkanların artık daha iyi olduğunu belirten Cebeci, "Darülaceze'de uzun senedir olanlar var, 40 senedir, 30 senedir burada yaşayanlar var. Şimdi onlara bir soralım, eskiden nasıldı, 20 sene önce nasıldı bayramlar? Bezler toplanıp yıkanıp tekrar kullanılırken şimdi her şey A kalite. Sabah, öğle, akşam yemek var, iki de ara öğün var. Kurulduğundan bu yana hizmetler tabi devam ediyor. Bugün de devam ettiriliyor. Ah eski bayramlar demiyorum ben. Darülaceze 125 yıldır hizmetine devam ediyor. Sormak lazım eskiden mi imkanlar çok daha iyiydi şimdi mi?" diye konuştu.

Darülaceze'nin bahçesinde toplanan sakinler ve çalışanlarına kurabiye ve kolonya ikram edildi.

Birçok ziyaretçinin de geldiği Darülaceze'de, vatandaşlar yaşlıların ellerini öpüp bayramını kutladı.

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Darülaceze Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci kurban bayramı

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